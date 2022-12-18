Hava durumu tepetaklak etti 10 derece birden düşüyor bu illerde kar bastıracak!
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı hava durumu uyarısı tuttu, cumartesi günü birçok ilde sıcaklıklar 18 dereceleri görürken yeni haftada sıcaklıklar tepetaklak yapacak. Özellikle yarın birçok ilde kar yağışı görülecek. İstanbul için beklenen kar yağışı ise kapıda! İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini...
Bu sene kış neden gelmedi diye bekleyenlere güzel haber var meteoroloji duyurdu. Yeni haftada kar yağışı başlıyor. Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor. Özellikle yurgun iç kesimlerinde yarın yani 19 Aralık Pazartesi günü yer yer yoğun kar yağışı beklenecek. Bolu, Karabük, Kastamonu, Ankara'da kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre; sağanak yağış Edirne ve Kırklareli çevrelerinde çok kuvvetli olacak. Yurdun iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.