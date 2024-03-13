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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

14 Mart Perşembe

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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

15 Mart Cuma

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Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!

Muğla'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

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