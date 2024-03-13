Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyarıyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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14 Mart Perşembe
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15 Mart Cuma
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Muğla'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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