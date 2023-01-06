Hava durumu hafta sonu planınızı bozacak Bir tarafta kar bir tarafta sağanak!

Karla karışık yağmur görülecek

Buna göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.