Hava durumu hafta sonu planınızı bozacak Bir tarafta kar bir tarafta sağanak!
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı hava durumu tahmini tuttu ve yurdun özellikle batı kesimlerinde beklenen sağanak yağış başladı. Özellikle haftasonu ise birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. Aman sel baskınlarına karşı dikkat! Peki İstanbul'da haftasonu hava nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini.
Haftasonu hava nasıl olacak sorusu özellikle plan yapmak isteyenlerin gündeminde. Meteoroloji haritalı hava durumu tahminlerini duyurdu. Buna göre bugün başlayan sağanak yağış özellikle yarın yurdun batı kesimlerinde ve İstanbul'da etkili olacak. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahminler...
Bu bölgelerde kar yağışı görülecek
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'un doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Akşam saatinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak.
Karla karışık yağmur görülecek
Buna göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.