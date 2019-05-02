Hatice yine yerinde duramadı bakın bu sefer hangi olay pozu verdi
Katıldığı bir defilede kalçasını açarak haftalarca magazin gündeminde kalan şarkıcı Hatice, bu sefer köprü hareketi yaptı.
Ünlü şarkıcı Hatice, yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Podyumda kalça açma olayının ardından Çağla Şıkel’le polemiğe giren Hatice, bu sefer köprü hareketiyle gündemde.
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Seksi paylaşımlarıyla çok konuşulan Hatice, yeni bombası ‘köprü hareketi’yle yine sosyal medyayı salladı.
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İşte o fotoğraf...
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“Sizin konuştuklarınız benim yaptıklarım”
Fotoğrafının altına; “Yaradanın eseriyim ben evrenin tüm oluşumunu tamamladım az laf çok iş , sizin konuştuklarınız benim yaptıklarım, bitirdiklerim…” notunu düştü.
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