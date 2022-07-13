Hatice Şendil plajda defile yaptı! O paylaşımlara beğeni yağdı...
Son olarak "İyilik" dizisinde Neslihan karakterini canlandıran, güzelliği ile kendisine hayran bırakan Hatice Şendil uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmüştü. Dizinin sezon finaline girmesinin ardından Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile birlikte tatile çıktı. Plajı podyuma çeviren güzel oyuncunun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına iltifat yağdı. İşte Şendil'in tatil pozları...
Uzun bir aradan sonra ekranlara FOX TV'de yayınlanan "İyilik" dizisindeki Neslihan rolüyle dönen, güzelliği ile hafızalara kazınan Hatice Şendil, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile denizin, kumun tadını çıkaran Şendil, plajı podyuma çevirdi. Birbirinden farklı kıyafetlerle paylaşım yapan Şendil'in tatil pozlarına iltifat yağdı...
Şimdilerde FOX TVekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide, başrollerini İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile paylaşan ve 'Neslihan' karakterine hayat veren Şendil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Plajda defile yaptı
Eşi ve oğluyla tatile çıkan Hatice Şendil, resmen plajda defile yaptı. Ünlü oyuncu bir giydiğini bir daha giymedi.
Ailece tatilin keyfini çıkarıyor
Hatice Şendil eşi Burak Sağyaşar ve oğulları Can ile tatilde.