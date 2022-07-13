Hatice Şendil plajda defile yaptı! O paylaşımlara beğeni yağdı...

Şimdilerde FOX TVekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide, başrollerini İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile paylaşan ve 'Neslihan' karakterine hayat veren Şendil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.