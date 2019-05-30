Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçından muhteşem kareler
Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçıyla Süper Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Spor Toto 1. Lig Play-off final müsabakasında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanıyor. Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele ettiği maçtan muhteşem kareler
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Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak.
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Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde
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İşte maçtan kareler
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