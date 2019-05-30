Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçından muhteşem kareler

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanan play-off sisteminde final karşılaşması bugün Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanıyor. Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin doğrudan Süper Lig'e yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkan 3. ekip olmak için mücadele ettiği maçtan muhteşem kareler