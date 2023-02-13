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Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

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Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

HATAY'ın Antakya ilçesinde misafirliğe geldiği evde depreme yakalanan 13 yaşındaki Kaan, 8'inci günün 182'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediyor.

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Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı

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Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

 Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı.

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Hatay'da umudun adı 'Kaan' oldu: 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı!

Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı. Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı.

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