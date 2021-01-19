Hatay'da sabahlara kadar çığlık atıyor! Ameliyat olamazsa ayağını kaybedecek

Doktorun dediği: Dakikalar senin aleyhine işliyor

Kızı için ameliyat olup hayata tutunması gerektiğini ifade eden Ayşe Özbir, "Benim bir kızım var, ona bakmakla yükümlüyüm. Acılarımdan ben ağladıkça, kızım ağlıyor, eşim ağlıyor. Son raddedeyim artık. Doktor 'son raddeye gelmişsin, artık çok geç kalmışsınız ya kesilecek ya da bu ameliyat işe yarayacak, dakikalar dahi senin aleyhine işliyor' diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ameliyat tutarı olan 20 bin lirayı karşılayamıyoruz. Bir ay oldu, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Hayırseverlerden yardım istiyorum" diye konuştu.