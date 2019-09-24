Hatay'da köpek Rodi beş ayda ikinci kez kaçırıldı

"Biz ailece çok üzüldük"

Köpeğinin çalınmasına çok üzüldüğünü ifade eden Yüksek, "Gece yatmadım, uykularım kaçtı. Dilsiz hayvanlardan ne istiyorlar? Biz ailece çok üzüldük. Eğitimli bir köpek bir saatliğine komşuya gittim, geri geldim, köpek yok ortada. Etrafa baktım hiçbir yerde bulamadım. Her zaman sitenin içerisinde dolaşıp gezerdi. Tekrar geri gelirdi, bu sefer gelmedi. Biz karıncayı bile incitmemeye özen gösteriyoruz çok üzgünüm" diye konuştu.