Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.