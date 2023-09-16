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Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde deprem yardımlarını stoklayıp sattığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarın oluştuğu Hatay’da yardımların vatandaşlara ulaşması için ekipler gereken çalışmaları sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından deprem yardımlarını depoda stoklayıp sattığı tespit edilen şahıslara ait 4 depoya baskın düzenlendi. 

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Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor

Baskınlarda depolarda deprem yardımı olan ürünler ele geçirildi. Depodaki deprem yardımları, 4 ayrı araca yüklenerek yardım konteynerine taşınırken konuyla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken 4 şahısla ilgili savcılık tarafından arama kararı çıkarıldı.

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Hatay'da deprem yardımlarını stokladılar! Ekipler baskın düzenledi, 4 kişi aranıyor
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