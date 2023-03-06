Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü! İkiye ayrıldı
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinde 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte yarık meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Aydın Akınay, "Bu tarla birleşikti, daha önce çok geldim. Müthiş bir boşluk oluşmuş. Sanki beton dökülmüş gibi bir zemin var." dedi.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir zeytin bahçesinde 15 metre genişlik ve 10 metre derinlikte yarık meydana geldi.
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Mahalle sakinlerinden Aydın Akınay, depremi çok şiddetli yaşadıklarını, gece saatlerinde dışarı çıktıklarında dağdan kumaş yırtılması gibi ses geldiğini söyledi.
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Akınay bölgedeki toprağın altındaki kil katmanını ilk defa gördüklerini ifade etti.
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