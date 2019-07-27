Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı

HATAY'ın Belen ilçesinde hastaneye acil hasta götüren ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı - Sayfa 1

HATAY'ın Belen ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı - Sayfa 2

Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

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Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı - Sayfa 3

Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko (41), otomobil sürücüsü Meriç Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) yaralandı.

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Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı 2 ölü 1 yaralı - Sayfa 4

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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