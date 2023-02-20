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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu

Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybeden yaşlı adam, enkazların arasında kaybettiği torunun scooterını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu

Hatay Antakya’da yaşayan Ahmad isimli vatandaş, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla birlikte oğlunu, gelini ve torununu enkaz altında kaybetti.Enkaz üstünde onlara ait bir şeyler arayan Ahmad, deprem felaketinde kaybettiği torununun scooterını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu

Ailesinden 6 kişiyi kaybeden Ahmad, onların eşyalarını veya fotoğraflarını bulup en azından onlardan  hatıra kalmasını istiyor. 

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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu
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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu
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