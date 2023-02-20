Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybetti! Enkazda bulunca gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı
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Hatay'da ailesinden 6 kişiyi kaybeden yaşlı adam, enkazların arasında kaybettiği torunun scooterını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Hatay Antakya’da yaşayan Ahmad isimli vatandaş, yaşadıkları binaların yıkılmasıyla birlikte oğlunu, gelini ve torununu enkaz altında kaybetti.Enkaz üstünde onlara ait bir şeyler arayan Ahmad, deprem felaketinde kaybettiği torununun scooterını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.
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Ailesinden 6 kişiyi kaybeden Ahmad, onların eşyalarını veya fotoğraflarını bulup en azından onlardan hatıra kalmasını istiyor.
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