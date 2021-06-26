Hatası hayatını kararttı evi arabayı kaybetti! Nurseli İdiz hastalığını anlattı: 4 yıldır..
Son yıllarda ekrana Yalan Dünya, İlişki Durumu: Karışık dizileriyle gelen Nurseli İdiz hastalık ve alkol sorununa ilişkin itiraflarla bulundu.
Sanat dünyasının yıldızlarından 60 yaşındaki Nurseli İdiz, Sabah gazetesinden Merve Yurttapan'a yaptığı itiraflarıyla magazin gündemini sarstı. Zor zamanlar geçirmiş olan İdiz, iş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gençlik yıllarını anlatan İdiz "Hayatım felaketler silsilesi halinde geçmedi. Her insan gibi ben de bazen küçük, bazen büyük sorunlarla baş etmeye çalıştım. Çok şükür iyi bir hayat yaşadım. Allah bana kaldıramayacağım üzüntüler vermedi" dedi.
Travmalara değinen İdiz "Başka insanların hayatlarına baktığımızda ne kadar şanslı olduğumuzu görmek bize şükretmeyi öğretiyor. Hareketli, sürprizlerle dolu, başarılı bir hayat yaşadım ama mutlaka hepimizde irili ufaklı travmalar vardır." diye konuştu.
Çoğunlukla dram ağırlıklı projelerde izleyiciyle buluşan İdiz, "Hayatımın uzunca bir döneminde hep dramatik roller oynadığım için, sert ve ciddi bir kadın olarak algılandım. Aslında oldukça neşeli ve komik biriyimdir." ifadelerini kullandı.