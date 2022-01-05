Hastanede ziyaret eden tek ünlüyü açıkladı 2 isme kızgın! Arda Kural'ın son halini gören tanıyamadı
Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflar yaptı.
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.
Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, Habertürk’ten Aytekin Teker’e konuştu.
Sıkıntılı dönemler geçirdin, şu an kendini nasıl hissediyorsun?
Çok iyiyim, keyfim yerinde. Sıkıntılıdan ziyade, katı dönemlerdi.
Katı derken?
Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım
Neden bu kadar düşündün?
Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım.
Nerede yaşıyorsun şu an?
Büyükçekmece'de annem ve kardeşimle...
Peki ya baban?
Babam vefat etti.