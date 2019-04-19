Hastane fotoğrafı çıktı Orhan Gencebay açıklama yaptı : Zor bir durum
TÜRKİYE'nin en önemli sanatçılarından Orhan Gencebay hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda olduğuna dair haberler gelmişti. Orhan Gencebay'ın bugün hastane odasındaki fotoğrafı medyaya düştü, sağlık durumuyla ilgili de bizzat kendisinden açıklama geldi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, göğüs ağrısı şikayetiyle önceki gün akşam saatlerinde Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Orhan Gencebay'a anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Hayat arkadaşı Sevim Emre dün son durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bugün ise haberleri bizzat Orhan Gencebay verdi.
Göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan 3 stent takılan Orhan Gencebay'ın hastane odasından ilk fotoğraf yayınlandı. Orhan Gencebay'ı hastane odasında ziyaret eden eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Ahmet Misbah Demircan, yayınladığı kareye "İyi hamdolsun. Soranlara selamı var. 'Berhudar olsunlar' dedi" notunu yazdı.
Orhan Gencebay'dan açıklama : Zor bir durum
Hastane yatağında bir video çeken Orhan Gencebay ise sevenlerine son sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:
-17 Nisan'da anjiyo oldum. 3 stent takıldı. Biz 1 stent takacağımızı düşünüyorduk, 3 tane takıldı. Zorlu bir durum söz konusu olduğunu anladık sonradan. Hatta bir damar yüzde 99 tıkanmış. Her an çok olumsuz bir şey olabilirdi. Bu da bir kısmet meselesi. Şükürler olsun bunu daha evvelden, herhangi bir krize sebep olmadan halletmiş olduk.