Hastane fotoğrafı çıktı Orhan Gencebay açıklama yaptı : Zor bir durum

Orhan Gencebay'dan açıklama : Zor bir durum

Hastane yatağında bir video çeken Orhan Gencebay ise sevenlerine son sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

-17 Nisan'da anjiyo oldum. 3 stent takıldı. Biz 1 stent takacağımızı düşünüyorduk, 3 tane takıldı. Zorlu bir durum söz konusu olduğunu anladık sonradan. Hatta bir damar yüzde 99 tıkanmış. Her an çok olumsuz bir şey olabilirdi. Bu da bir kısmet meselesi. Şükürler olsun bunu daha evvelden, herhangi bir krize sebep olmadan halletmiş olduk.