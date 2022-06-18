Hastalığına inanamayacaksınız! Her hafta deri değiştiriyor, çocuklar ondan kaçıyor
Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik isimli genç dünya genelinde bilinmeyen bir hastalık olan 'eksfolyatif dermatit' ile mücadele ediyor. Hastalığının doğumundan bir kaç gün sonra başladığını belirten genç adam hastalığın vücutunda enfeksiyona neden olduğunu ve yaşadığı bölgede yılan adam olarak bilindiği için yaşadığı zorlukları anlattı.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Majibar Rehman Malik dünya genelinde çoğu kişinin bilmediği eksfolyatif dermatit diğer adıyla kırmızı adam sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.
Hastalığının doğumundan sadece birkaç gün sonra başladığını ifade eden Malik, haftalık olarak derisinin döküldüğünü yerini ise kaşıntılı kırmızı pullara ve lekelere bıraktığını anlattı. Bu durum da vücut ısısını düzenleyen sorunlara, metabolik hızın artmasına ve yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor.
Doğumundan birkaç gün sonra ailesinin vücudundaki kırmızı lekeler nedeniyle kendisini hastaneye götürdüğünü anlatan Malik, doktorların hastalığını bilmediğini ve ailesine onu daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye ettiğini söyledi. Ancak aile fahiş hastane faturasını karşılayamadığı için Malik’in tedavisine başlanılmadı.
Mücadelesinin sadece hastalığıyla olmadığını ifade eden Malik, büyürken büyük bir öğrenme tutkusu bulunduğunu söyledi. Okulda yaşıtlarının dış görünüşü nedeniyle kendisini dışladığını belirten Malik, “Çocuklar benden korkuyor. Özellikle ilkokul yaşlarımda yaşıtlarım beni gördüklerinde kaçıyordu. Bu yüzden okul yönetimi benimle ilgi karar verdi ve okuldan atıldım” dedi.