Hastalığı yüzünden çok kilo almıştı İclal Aydın'ın son halini görenler şaşırdı
İclal Aydın'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kullandığı ilaçlar nedeniyle bir dönem çok kilo almıştı.
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Egenin Hamsisi dizisinin ardından televizyon ekranlarında görünmeyen İclal Aydın, bir dönem aldığı kilolar nedeniyle adından çok söz ettirmişti. Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.
2 sene önce katıldığı canlı yayında aldığı kilolardan bahseden İclal Aydın, şunları söylemişti:
"İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz.''
''Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım.''
''Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun.''