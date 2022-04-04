Hastalığı geride bıraktı bomba diziyle ekrana dönen Neslihan Atagül'ün rol arkadaşı bakın kim: 9 yıl sonra...
Yeni yayın döneminde ekrana dönmeye hazırlanan 29 yaşındaki Neslihan Atagül'ün partneri herkesi şaşırttı.
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül bağırsak hastalığıyla ilgili zor dönemler geçirmişti. Hızla kilo kaybettiği dönemi geride bırakan Atagül ekranlara geri dönüyor.
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Ünlü oyuncu TMC Film’in Star için çekeceği 'Gecenin Ucunda' dizisiyle el sıkıştı.
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Projede Atagül'ün Macide karakterine hayat vereceği öğrenildi.
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Atagül'ün yeni dizideki rol arkadaşı hayranları tarafından büyük merak konusu olmuştu.
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