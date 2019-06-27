Haşimoto dünyada yaygınlaşıyor! Unutkansanız dikkat edin
YAYGIN olarak kadınlarda görülen Haşimoto hastalığının sinsice ilerleyebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, “Belirtiler tiroid hormonlarının seviyesine göre değişebiliyor. Kilo alma, sürekli yorgun hissetme, cilt kuruluğu, kavgacı ruh hali, vücut ağrıları ve unutkanlık gibi şikâyetler olabilir” dedi.
Haşimoto hastalığı veya tıptaki adıyla Hashimoto tiroiditinin tiroid hormon eksikliği nedeniyle şikayetler oluşturan hormonal bir hastalık olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir’den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum, “Haşimoto hastalığı tiroid bezinin otoimmun bir hastalığıdır.
Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber tetikleyici bir sebepten dolayı (viral hastalıklar, stres, otoimmun diğer hastalıklar gibi…) bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları tiroit bezine yönlendirerek yok etmeye çalışması ile ortaya çıkar” diye konuştu.
"Hastaların çoğunluğu belirti vermez"
Hastalığın belirtilerinin tiroid hormonlarının seviyesine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Dr. Selim Kum şunları söyledi: “Özellikle ilk dönemlerde hızlı çalışması durumunda terleme, çarpıntı, sıcak basması, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabilirken, yavaş çalışması sonucu, ödem, cilt kuruluğu, kabızlık, uyku hali, unutkanlık gibi sonuçlar doğurabilir. Fakat buna rağmen hastaların çoğunluğu belirti vermez ve yapılan kontroller sırasında tesadüfen rastlanır ve teşhis edilir. Haşimoto otoimmün tiroid hastalıklarından sadece bir tanesidir."
"Tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor"
"Fakat son yıllarda diyabet gibi tüm dünyada çok hızlı bir yaygınlaşma söz konusudur. Haşimoto hastalığı, iyot eksikliği olan kişilerde ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Östrojen ve genetik yatkınlık risk faktörleri arasındadır. Genç-orta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir.”