Hasan Can Kaya'da şok itiraf! 7 sene önce kansersin diye iki mememi de aldılar, 6 ay sonra kanser olmadığım ortaya çıktı

"Kayıplara uğradım"

Duruşmada söz hakkı verilen Çiğdem Kışlalı, "Davalılar benim hiçbir yazılı onayım olmadan koktuk altımdan lenf alarak ameliyatımı gerçekleştirmişlerdir. Ancak buna ilişkin yazılı ve sözlü bilgilendirme yapmamışlardır. Benim ameliyat olmak gibi bir düşüncem olmamasına rağmen tamamen davalıların yönlendirmesi ve durumun acil olduğunu söylemesi sebebiyle toplamda 3 kez ameliyat oldum. Davalıların kusuru sebebiyle hem özel hayatım etkilendi hem de maddi ve manevi olarak kayıplara uğradım. Bu sebeple davamın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

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