Hasan Can Kaya'da şok itiraf! 7 sene önce kansersin diye iki mememi de aldılar, 6 ay sonra kanser olmadığım ortaya çıktı
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katılıp yaptığı açıklamayla herkesi şoka sokan Çiğdem Kışlalı, 7 yıldır hukuk mücadelesini sürdürüyor. Kışlalıson durumunu ve hukuk mücadelesinde geldiği noktaya anlattı.
Exxen ekranlarında yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında anlattığı hikayesiyle herkesi şoka sokan Çiğdem Kışlalı'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Çiğdem Kışlalı, 7 sene önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve 2 memesinin de alındığını belirterek, "6 ay sonra meme kanseri olmadığım ortaya çıktı" deyince herkesin ağzı açık kalmıştı. Hasan Can Kaya da, "Hangi müthiş doktora aldırdın onlar?" diye sormadan edememişti. Hem mesleğini kaybeden hem de özel hayatı altüst olup boşanan Çiğdem Kışlalı, hastane ve doktorlara karşı açtığı davanın dünkü duruşması sonrası yaşadıklarını anlattı.
Kocaeli'de 2018 yılında memesinde hissettiği kitle sebebiyle gittiği özel hastanede meme kanseri olduğu söylenerek 3 ameliyat geçiren Çiğdem Kışlalı'nın memesi de alındı. Kışlalı, acı gerçeği sonradan öğrendi. Memesi alınan Kışlalı, kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmemesi üzerine şüphelendi ve ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı. Özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Çiğdem Kışlalı, kanser olmadığını öğrendi. Adeta hayatının şokunu yaşayan Kışlalı, 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Özel hastane ve işlemi yapan doktorlara yönelik açılan davanın 13. celsesi, Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Çiğdem Kışlalı, Avukatı Asuman Arslan hastane avukatı ve doktorlardan T.İ.’nin avukatı katıldı.
"Kayıplara uğradım"
Duruşmada söz hakkı verilen Çiğdem Kışlalı, "Davalılar benim hiçbir yazılı onayım olmadan koktuk altımdan lenf alarak ameliyatımı gerçekleştirmişlerdir. Ancak buna ilişkin yazılı ve sözlü bilgilendirme yapmamışlardır. Benim ameliyat olmak gibi bir düşüncem olmamasına rağmen tamamen davalıların yönlendirmesi ve durumun acil olduğunu söylemesi sebebiyle toplamda 3 kez ameliyat oldum. Davalıların kusuru sebebiyle hem özel hayatım etkilendi hem de maddi ve manevi olarak kayıplara uğradım. Bu sebeple davamın kabulüne karar verilmesini talep ediyorum" dedi.
"Davacının iddialarını kabul etmiyoruz"
T.İ.’nin avukatı ise yaptığı savunmada, Çiğdem Kışlalı'dan tüm izinlerin alındığını belirterek, "28/12/2022 tarihli dilekçesinin ekinde davacıdan alınan tüm onaylar bulunmaktadır. Buna lenflerin alınmasına ilişkin onayda dahildir. Davacının iddialarını kabul etmiyoruz. Davacıdan bütün işlemlere ilişkin onay alınmıştır ancak bunların dosyada fiziken çıktıları bulunmuyor olabilir. Böyle ise dosyaya kazandırarak, tekrar ATK’ya gönderilmesini rica ederiz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından genel cerrahi, plastik ve estetik cerrahi, anestezi ve reanimasyon ile onkoloji uzmanlarından oluşan bilirkişinin yeniden rapor hazırlamasına karar vererek, duruşmayı erteledi.