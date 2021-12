Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı Meclis gündeminde: MHP'li Lütfi Kaşıkçı'dan sert tepki

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen TV'de sunduğu Konuşanlar adlı programa RTÜK tarafından inceleme başlatılan Hasan Can Kaya ile Nihat Genç arasındaki 'küfür' diyaloğu sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline gelmesinin ardından Meclis gündeminde de ele alındı. Nihat Genç'in, programında küfürlü sözcükler sarfetmesi nedeniyle yerden yere vurduğu Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığında, ünlü komedyen küfür ederek telefonu kapattığına yönelik açıklamaları Twitter'da TT olmuştu. Ardından RTÜK Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a inceleme başlatmıştı.