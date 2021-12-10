Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı Meclis gündeminde: MHP'li Lütfi Kaşıkçı'dan sert tepki
EXXEN'de yayınlanan 'Konuşanlar' programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın bir seyircisinin babasına küfür ettiği sözler sonrası Nihat Genç ile aralarında başlayan 'küfür' polemiği Meclis'e taşındı. MHP'li Lütfi Kaşıkçı Acun Ilıcalı ve Hasan Can Kaya'yı eleştirdi.
EXXEN Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın Nihat Genç ile yaşadığı 'küfür' trtışması Meclis'in de gündemine oturdu. Genel Kurul'da konuyla ilgili açıklama yapan ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı'ya da tepki gösteren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" diye konuştu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen TV'de sunduğu Konuşanlar adlı programa RTÜK tarafından inceleme başlatılan Hasan Can Kaya ile Nihat Genç arasındaki 'küfür' diyaloğu sosyal medyanın 1 numaralı gündemi haline gelmesinin ardından Meclis gündeminde de ele alındı. Nihat Genç'in, programında küfürlü sözcükler sarfetmesi nedeniyle yerden yere vurduğu Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığında, ünlü komedyen küfür ederek telefonu kapattığına yönelik açıklamaları Twitter'da TT olmuştu. Ardından RTÜK Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a inceleme başlatmıştı.
"Ofansif mizah denilerek geçiştirilemez"
Konuyla ilgili açıklama yapan Mhp Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programıyla ilgilisert sözler sarf etti. Konunun ofansif mizah denilerek geçiştirilemeyeceğini ifade eden Kaşıkçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir"
"Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür. Yapılan iş 'İçerik üretmek, kara mizah ya da ofansif mizah' denilerek geçiştirilemez."