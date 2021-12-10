Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı Meclis gündeminde: MHP'li Lütfi Kaşıkçı'dan sert tepki

EXXEN Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya'nın Nihat Genç ile yaşadığı 'küfür' trtışması Meclis'in de gündemine oturdu. Genel Kurul'da konuyla ilgili açıklama yapan ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı'ya da tepki gösteren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Konuşanlar adlı program çukurdur, vasattır. Sunucusu Hasan Can Kaya seviyesizdir ve Türk toplumunun değerlerinin altına dinamit koyup patlatmaya çalışan anlayışın ekranlara tezahürüdür" diye konuştu.