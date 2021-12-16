Hasan Can Kaya Konuşanlar Exxen'den kaldırılıyor mu RTÜK'ten son karar
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle, dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı ve söz konusu küfürlerin geçtiği 44. bölümün kaldırılmasına karar verdi.
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar isimli mizah içerikli programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın bir kadıns eyricisinin babasına küfür etmesi sonrası gündeme gelen RTÜK incelemesi sonuçlandı. RTÜK Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar için "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayın yapılamaz. Kaba ve argo kullanımına yer verilemez" açıklamasını yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e de idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.
RTÜK ayrıca konuşanlar programının 44. bölümünün Exxen'den kaldırılmasına karar verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlhan Taşcı, inceleme başlatılan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programının gündem olan 44. bölümünün Exxen'den çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.
RTÜK, incelemeye aldığı Konuşanlar programının Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı.