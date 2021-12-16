Hasan Can Kaya Konuşanlar Exxen'den kaldırılıyor mu RTÜK'ten son karar

EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar isimli mizah içerikli programın sunucusu Hasan Can Kaya'nın bir kadıns eyricisinin babasına küfür etmesi sonrası gündeme gelen RTÜK incelemesi sonuçlandı. RTÜK Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar için "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayın yapılamaz. Kaba ve argo kullanımına yer verilemez" açıklamasını yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e de idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.