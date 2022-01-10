Hasan Biltekin nereli ailesi ve sevgilisi kimdir? Masterchef Hasan anne ve babası
Masterchef 2021 büyük finale günler kala bu akşam son 3'e girmek için ter dökecek isimlerden biri de Hasan Biltekin olacak. Sergen ile yarışacak olan Hasan Biltekin favori gösterilen yarışmacılardan biri. Nevşehirli olan Hasan Biltekin 27 yaşında. Hasan'ın sevgilisi ise güzelliği ile dikkat çeken Doktor Hülya Acar.
Heyecan dorukta, Masterchef 2021'in büyük finalinde 14 Ocak Cuma günü birinci kim olacak canlı yayında belli olacak. kaldı. Büyük yarış öncesi son 3'e girmek ve canlı yayındaki final gecesini yaşamak için yarışacak yarışmacılardan biri de Hasan Biltekin olacak.
İlk bölümden beri favori gösterilen jüriyi zaman zaman ters köşe yapan Hasan Biltekin aslen Nevşehirli ve 27 yaşında. Masterchef Hasan'ın sevgilisi ile güzelliği ile dikkat çekiyor. Doktor olan Hülya Acar ile birlikte olan Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldI, figüranlık yaptı.
Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Hasan Biltekin geçen sezon da 3 jüri üyesinden evet oyu almış fakat sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve mavi dizisinde rol aldı, figüranlık yapmış.
Hasan Biltekin'in sevgilisi de son günlerde yarışmanın hayranları tarafından merak edilen konulardan biri. Masterchef Hasan Biltekin'in sevgilisi Doktor olan Hülya Acar'dır. Geçtiğimiz günlerde annesibi kayneden Hülya Acar duygularını instagram hesanından duyurmuştu.