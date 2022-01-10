Hasan Biltekin kaç yaşında aslen nereli sevgilisi Doktor Hülya Acar instagram pozları

İlk bölümden beri favori gösterilen jüriyi zaman zaman ters köşe yapan Hasan Biltekin aslen Nevşehirli ve 27 yaşında. Masterchef Hasan'ın sevgilisi ile güzelliği ile dikkat çekiyor. Doktor olan Hülya Acar ile birlikte olan Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldI, figüranlık yaptı.