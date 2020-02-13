Harvey Weinstein cinsel ilişki sözleşmesi tedbiri aldı onlarca tacizden yargılanıyor
Onlarca kadına cinsel taciz davasıyla suçlanan Harvey Weinstein'in avukatı Donna Rotunno,Weinstein'ın yazılı rıza formu imzalamayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söyledi.
Aralarında birçok ünlü ismin yer aldığı 75'ten fazla kadına cinsel taciz suçuyla yargılanan ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in davası hala sürüyor. Harvey Weinstein'ın avukatı Donna Rotunno ise son açıklamasında yapımcının yazılı rıza formu imzalamayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söyledi.
New York Times Gazetesi'ne konuşan Weinstein'in avukatı Rotunno, şunları söyledi:
"Günümüz dünyasında yaşayan bir erkek olsaydım, bir kadınla herhangi türden bir cinsellik yaşamadan önce yazılı rıza formu imzalamalarını isterdim. Neden olmasın? Bütün şüpheleri ortadan kaldırır. Herkesin işi kolaylaşır."
41 yaşındaki avukat, bugüne kadar cinsel saldırıya uğramamasının nedeninin "kendisini öyle bir duruma sokmaması" olduğunu söyledi. Rotunno, Weinstein'ı suçlayan kadınlara referans vermese de söyledikleri Weinstein'ın suçlamalar karşısındaki savunmasına paralel olarak yer aldı.
Ünlü Hollywood yapımcısı mahkemede beş tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yüzleşecek. Avukatı Rotunno ise Weinstein'ın eylemlerinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor.