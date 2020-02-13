Harvey Weinstein cinsel ilişki sözleşmesi tedbiri aldı onlarca tacizden yargılanıyor

41 yaşındaki avukat, bugüne kadar cinsel saldırıya uğramamasının nedeninin "kendisini öyle bir duruma sokmaması" olduğunu söyledi. Rotunno, Weinstein'ı suçlayan kadınlara referans vermese de söyledikleri Weinstein'ın suçlamalar karşısındaki savunmasına paralel olarak yer aldı.