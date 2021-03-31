Harvard Üniversitesi'ni kazanan Ece Hakim'den gururlandıran paylaşım!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve diziye veda eden oyuncu Ece Hakim, son paylaşımıyla herkesi gururlandırdı.
Genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanmış ve rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de veda etmişti.
Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında Instagram hesabından paylaşımda bulunan ve bir süredir sosyal medyadan uzak duran Hakim, bu durumun nedenini de takipçilerine açıkladı.
22 yaşındaki Hakim, bu süreçte bitirme tezini hazırladığını ifade ederek Instagram'dan yayınladığı gönderide şu açıklamayı yaptı: Hepinize merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum.
Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.