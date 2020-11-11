Harry Potter'da Ron Weasley karakterini canlandıran Rupit Grint baba oldu!
Harry Potter filminde canlandırdığı 'Ron Weasley' karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint baba oldu. Grint, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
2001 yılında çıkan ilk Harry Potter filminde "Ron Weasley" karakteriyle, daha çocuk denecek yaşta tüm dünya tarafından tanındı. Bu film sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.
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32 yaşındaki oyuncu koronavirüs döneminde ebeveynlik duygusunu yaşayan ünlüler arasında yerini aldı. Rupert Grint ve sevgilisi Georgia Groom ilk çocukları dünyaya geldi.
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Küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter film serisi ile adını dünyaya duyuran Grint, mutlu haberi geçtiğimiz gün yeni açtığı Instagram sayfasından ilk paylaşımı ile duyurdu.
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Kızının adını "Çarşamba" koydu
32 oyuncu, baba-kız pozunu "10 yıl geçti ama buradayım. Hepinize Wednesday (Çarşamba) G. Grint'i takdim ederim. Güvenle kalın" notuyla yayınladı.
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