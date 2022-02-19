'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar
12 yıldır yalnız olan şarkıcı Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki." demişti.
Avşar "Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını vermişti.
Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil" demişti.
Avşar "Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." ifadelerini kullanmıştı.