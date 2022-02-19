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'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

12 yıldır yalnız olan şarkıcı Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki." demişti. 

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'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

Avşar "Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını vermişti. 

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'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil" demişti. 

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'Harem kurdum' diyen Hülya Avşar'ın iş adamı aşkı ortaya çıktı! Sarmaş dolaş yakalandılar

Avşar "Spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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