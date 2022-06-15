Harabe evde yaşayan yaşlı çiftin ev hayali onlar sayesinde gerçek oldu!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin üçte ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki Neziha Ekinci ile 69 yaşındaki eşi Ruhi Ekinci'nin yaşanabilecek bir ev hayaline ortak olan Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği, çift için yeni bir ev yaptı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki çocuk sahibi Ruhi Ekinci ve geçirdiği hastalığı sonrasında beyninin üçte ikisi alınan eşi Neziha Ekinci, Solaklar Mahallesi'nde iki katlı harabe ahşap evde yaşam mücadelesi veriyordu. Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği kurucuları Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun isimli iki genç çifte ulaştı. Aileye yardım için evlerine giden gençler, gördükleri manzara karşısında duyarsız kalamadı ve temeli atılarak yarım kalan yeni ev için kolları sıvadı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan video sonrasında derneğe gelen yardımlarla birlikte yaklaşık bir ay içerisinde çiftin yeni ev hayali gerçek oldu. 130 bin lira maliyetle tamamlanan ve neredeyse tüm eşyaları sıfır olan ev Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun tarafından aileye teslim edildi. Ekibe teşekkür eden çift ise hayalini kurdukları eve kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
“Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen bir erzak yardımıydı”
Yardım için geldiklerinde gözü yaşlı kadının çağrısına kayıtsız kalamadıklarını aktaran Cüneyt Uzun, “Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak ailemizi ilk tespit ettiğimizde erzak yardımı için geldik buraya. Yaşadıkları ev çok atıl durumda, çok eskiydi. Merdivenleri bile çıkarken çökecek gibiydi. Ruhi ağabeyimizin eşi Neziha teyzemiz beyin ameliyatı geçirmiş. Bu ameliyatta beyninin büyük bir kısmını almışlar. Psikolojik olarak çok bitik durumdaydı kendisi, sürekli ağlıyordu. Onunla biraz muhabbet ettik geldiğimizde. Bahçeye bir beton atılmış ve üzerine de Adapazarı Kaymakamlığı tarafından bir konteyner konulmuş. O evi kendi maddi güçleri olmadığı için tamamlayamıyorlardı.
Ağlayarak, ‘Size yalvarıyorum oğlum, o evi bizim için yapabilir misiniz’ dedi. Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen bir erzak yardımıydı. Bu yardımlarla aileyi rahatlatmaktı. Ama gözü yaşlı teyzemizin çağrısına kayıtsız kalamadık. Sosyal medya hesaplarımızdan bu çağrıyı takipçilerimiz ile paylaştık. Halkımızda kayıtsız kalmadı. Allah’ın izni ve takipçilerimizin desteğiyle evimizi bitirdik ve ailemize teslim ettik. Bunun haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu evin bize maliyeti 130 bin TL’yi buldu. 110 metrekare civarına 2+1 ev var şuan, eşyalarının da çoğu sıfır diyebiliriz” dedi.