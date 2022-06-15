Harabe evde yaşayan yaşlı çiftin ev hayali onlar sayesinde gerçek oldu!

“Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen bir erzak yardımıydı”

Yardım için geldiklerinde gözü yaşlı kadının çağrısına kayıtsız kalamadıklarını aktaran Cüneyt Uzun, “Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak ailemizi ilk tespit ettiğimizde erzak yardımı için geldik buraya. Yaşadıkları ev çok atıl durumda, çok eskiydi. Merdivenleri bile çıkarken çökecek gibiydi. Ruhi ağabeyimizin eşi Neziha teyzemiz beyin ameliyatı geçirmiş. Bu ameliyatta beyninin büyük bir kısmını almışlar. Psikolojik olarak çok bitik durumdaydı kendisi, sürekli ağlıyordu. Onunla biraz muhabbet ettik geldiğimizde. Bahçeye bir beton atılmış ve üzerine de Adapazarı Kaymakamlığı tarafından bir konteyner konulmuş. O evi kendi maddi güçleri olmadığı için tamamlayamıyorlardı.