Hapisten çıkan Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık!
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının yeni sezondaki ilk yayın gününde, Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan ve canlı yayında teslim eski manken Deniz Akkaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bugün çıktı.
3 gün önce cezasını çekmek üzere Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Deniz Akkaya Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. Saat 12.00'da cezaevinden çıkan Deniz Akkaya, "Paşalar gibi yattık çıktık" diyerek şu mesajı verdi:
"Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum" dedi.
Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü.
Ben hapisteyken konuşamamam için bir tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar. Mahkeme böyle saçma bir olayın mümkün olmadığını söyledikleri için mahkemeler bu konuşmamda hiç bir sakınca görmediklerini söylemişler.