Hapisten çıkan Deniz Akkaya: Paşalar gibi yattık çıktık!

Akkaya, "Takma ismiyle Selin Ciğerci, gerçek ismi Okan olan bir şahıs pedofili suçuyla özellikle yargılanmak üzere mahkemesi başlayacak kişi ki bunlar hep takma isimler kullanıyorlar. Ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim gerçek ismi Okan çünkü.