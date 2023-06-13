BIST 5.527
DOLAR 23,67
EURO 25,58
ALTIN 1.494,02

Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Ahmed eş-Şimali’nin eşi, "sperm kaçırma" yöntemiyle dördüz bebek dünyaya getirdi.

Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu.

118
Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008'den bu yana tutukluluk hali devam eden Gazzeli Ahmed Şimali’nin (38) eşi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi.

218
Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gittiler.

318
Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

AA muhabirine konuşan Makasıd Hastanesi Yenidoğan Bölümü Müdürü Dr. Hamid Hammaş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde özellikle ikiz doğumları konusunda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Gazzeli hastaların kendilerine başvurduklarını söyledi.

418