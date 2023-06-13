Hapishanedeki adam 'sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz babası oldu! Fetva verilmişti...

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008'den bu yana tutukluluk hali devam eden Gazzeli Ahmed Şimali’nin (38) eşi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi.