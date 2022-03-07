'Hanımağa' lakaplı çete lideri 'mahrem görüntülerim sızdı' dedi! 'Can güvenliğim yok'
Hanımağa lakaplı eski polis yeni çete lideri Güniz Akkuş'un mahkemede verdiği ifadeler şok etti. Sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savuran iki çeteye yönelik açılan davada ifade veren Güniz Akkuş, "Can güvenliğim yok görüntülerim sızdırıldı" deyip mahkemeden silah ruhsatı almak için izin istedi. Mahkeme de kabul etti.
Sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen iki çetenin "sanal kavgası" ile ilgili davada "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un ifadesi damga vurdu. 'Hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un mahkemedeki ifadesi ve talebi dikkat çekti.
"Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş, sosyal medyada başka bir çete üyeleriyle birbirlerini ölümle tehdit ettikleri için yargılandığı davada ifade verdi.
28 yıla kadar hapsi istenen Akkuş, özel görüntüleri ile şantaja uğradığını belirterek, can güvenliği olmadığını söyledi.
Akkuş, davaya konu silahlı videoları için ise "Polislik yaptığım dönemlerde çekinmiş olduğum görüntülerdir. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.