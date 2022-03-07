'Hanımağa' lakaplı çete lideri 'mahrem görüntülerim sızdı' dedi! 'Can güvenliğim yok'

"Kasten öldürme", "yaralama ve yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen ve geçtiğimiz aylarda tutuklanan Güniz Akkuş, sosyal medyada başka bir çete üyeleriyle birbirlerini ölümle tehdit ettikleri için yargılandığı davada ifade verdi.