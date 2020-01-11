Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'ın düğün fotoğraflarını sildi! Soyadını bıraktı
Bir dönemin fenomen evlilik programlarına katılarak yıldızı parlayan Hanife Gürdal'dan kafaları karıştıran hamleler gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatlarını birleştiren Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından kafaları karıştıran hamle geldi. Ünlü fenomen Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ilgili yaptığı son hareketle gündeme oturdu.
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Evlilik programlarında adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkarmasıyla magazin kamuoyunda birden gündem olmaya başladı. Gürdal, son olarak eşi Kemal Ayvaz'ın bütün fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.
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Düğün fotoğraflarını da hesabından kaldıran Hanife'nin eşinin soyadını kullanmayı bırakması da ayrılık iddialarına sebep oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife Gürdal, hem eşine kendisini şikayet eden hem de çıplak fotoğraflarını yollayan evli kadınlara tepki gösterdi.
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