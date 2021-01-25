Hanife Gürdal başını açınca iyice abarttı mini etekli pozu 'pes' dedirtti
Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, başını açtıktan sonra daha da açılıp saçıldı. Mini etekli pozu eleştirilere neden oldu.
Hanife Gürdal, bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan evlilik programlarıyla adını duyurdu. Ardından sosyal medyada fenomen haline geldi. Başını açması ise sosyal medyayı birbirine kattı.
Eskiden kapalı olan Hanife Gürdal, açıldıktan sonraki giyim tarzıyla epey eleştirildi. Fenomen olarak sosyal medyada da ön planda olan biri olunca Hanife'nin her adımı takip edilir oldu.
Son zamanlarda Instagram'dan yaptığı paylaşımlar çok konuşulmaya başlandı. Giyiminden yaptıklarına kadar birçok alanda dikkat çeken Gürdal, durumu ise her seferinde farklı bir boyuta taşıyor.
Hanife Gürdal, en son Instagram'ın hikaye kısmından mini etekli bir pozunu paylaştı. Gürdal'ı en başından beri hem televizyonda hem sosyal medyada takip edenler artık sınırları aştığını söyleyerek kendisine çeki düzen vermesini söyledi.