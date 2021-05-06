Hangi yaşta nasıl beslenmeli yaşa göre diyet listesi!

18-35 yaş arasında karbonhidratları sakın kesmeyin!

Karbonhidratları kesmek her yaş grubu için her zaman sağlıklı bir tercih değildir. Geç ergenlik döneminde ve üniversite boyunca, şeker, nişasta ve liflerden oluşan karbonhidratlar hayati bir enerji kaynağıdır. Beyninizin günlük çalışması için günlük 120 gram karbonhidrat ihtiyacı var. Yulaf, kepekli ekmek ve tatlı patates gibi karbonhidratlar enerji için ideal seçenekler olup, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yavaş salınımlı bu tip karbonhidratları tüketenlerin yaşamlarının ileriki aşamalarında kalp hastalıkları ve obeziteye yakalanma riskleri daha düşüktür.