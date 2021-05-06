Hangi yaşta nasıl beslenmeli yaşa göre diyet listesi!
Yaşlara göre diyet listeleri daha kolay kilo vermenize yardımcı olabilir. Bebeklikten ergenlik ve ilk gençlik yıllarına; orta yaştan yaşlılık dönemine kadar hangi yaşta neler yenmeli neler yenmemeli sorusuna yaş aralıklarına göre beslenme önerileriyle yanıtlar haberimizde.
Yaz yaklaşırken diyette farklı yöntemler de ilgi görüyor. Bu diyetlerden biri de yaşa göre uygulanan diyet. Giderek artan sayıda diyetisyen beslenme programlarının yaşlara göre farklılıklar gösterdiğinde hemfikir. İşte 18'den 65 yaş ve üstü kişiler için doğru beslenmenin detayları...
18-35 yaş arasında karbonhidratları sakın kesmeyin!
Karbonhidratları kesmek her yaş grubu için her zaman sağlıklı bir tercih değildir. Geç ergenlik döneminde ve üniversite boyunca, şeker, nişasta ve liflerden oluşan karbonhidratlar hayati bir enerji kaynağıdır. Beyninizin günlük çalışması için günlük 120 gram karbonhidrat ihtiyacı var. Yulaf, kepekli ekmek ve tatlı patates gibi karbonhidratlar enerji için ideal seçenekler olup, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yavaş salınımlı bu tip karbonhidratları tüketenlerin yaşamlarının ileriki aşamalarında kalp hastalıkları ve obeziteye yakalanma riskleri daha düşüktür.
Ayrıca bu yaş grubunda süt ürünleri de hayati derecede öneme sahip. Süt tüketimi bu yaş grubunda ileriki dönemlerde kemik erimesini önleyici etkiye sahiptir. Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri kemikleri hasardan koruyan hayati bir kalsiyum kaynağıdır. Kemik gelişimin hızlı olduğu 19 yaş altı dönemde günlük 800 mg kalsiyum alınmalı.
Bu yaş grubunda et yemek de çok önemli. Son yıllarda kanser gibi hastalıkların tetikleyicisi olarak gösterilen kırmızı et, söz konusu gençler olduğunda hayati öneme sahip. Kırmızı et, vücuttaki oksijeni taşımak için gerekli olan en zengin demir kaynağıdır. Kızların adet döngüsünün başlaması ve kanda ani demir kaybı olması nedeniyle özellikle genç kızlar eksiklik riski altındadır. Gençlerde, vücudun ihtiyaç duyduğu demir miktarı önemli ölçüde artar - kızlarda günlük 14,8 mg'a neredeyse iki katına çıkar. Haftada bir kaç kez kırmızı et yemek ihtiyacı karşılar.