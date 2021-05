Hangi yaşta nasıl beslenmeli yaşa göre diyet listesi!

Bu yaş grubunda et yemek de çok önemli. Son yıllarda kanser gibi hastalıkların tetikleyicisi olarak gösterilen kırmızı et, söz konusu gençler olduğunda hayati öneme sahip. Kırmızı et, vücuttaki oksijeni taşımak için gerekli olan en zengin demir kaynağıdır. Kızların adet döngüsünün başlaması ve kanda ani demir kaybı olması nedeniyle özellikle genç kızlar eksiklik riski altındadır. Gençlerde, vücudun ihtiyaç duyduğu demir miktarı önemli ölçüde artar - kızlarda günlük 14,8 mg'a neredeyse iki katına çıkar. Haftada bir kaç kez kırmızı et yemek ihtiyacı karşılar.