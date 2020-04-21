Hangi yaşta hangi vitamin kullanılmalı?
Sağlıklı ve dengeli beslenmek her yaşta önemlidir ancak vücudunuz değiştikçe vitamin ihtiyacınız da yaşınıza göre değişir. Peki hangi yaş grubu hangi vitamini almalı? İşte ayrıntılar...
20'li Yaşlar
-Bu dönemde, dengeli ve yeterli beslenme ile vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller sağlanabilir. Ancak, ergenlik döneminde yaşanan hormonal değişimler ve cilt sorunlarına karşı A vitamini alınabilir.
-Üreme sisteminin daha sağlıklı çalışması için de özellikle E vitamini, folik asit ve demir gerekir.
-Ayrıca, bağışıklık sistemi B6 ve B12 vitaminleri sayesinde iyi çalışır.
- Vücudunuzun genel sağlıklı durumu, C vitamini alımıyla daha iyi hale gelir.
-Adet döneminde yaşanan kan kaybı ve yapılan diyetler, yirmili yaşlarındaki kadınlarda kansızlığa yol açabilir. Kansızlık için demir kaynağı olan kırmızı et ve ıspanak, brokoli gibi sebzeler tercih edilmeli.
30'lu Yaşlar
Genellikle kadınların anneliğe adım attığı bu dönemde, sağlıklı bir hamilelik geçirmek için folik asit desteği büyük önem taşıyor. Hamilelik döneminde kalsiyum kaynağı olan D vitamini de alınması gereken vitaminlerden. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyumu, brokoli, lahana, kabak ve konserve balıklardan alabilirsiniz.
30 yaş civarında her iki cins de, her açıdan yeterli ve dengeli beslenmelidir. Ayrıca A, E ve C gibi antioksidanlar; stres, çevre kirliliği, alkol ve de hayvansal yağlarla yüklü bir diyetin zararlı etkilerine karşı mücadelede yardımcı olur. Antioksidan besin ögelerinin bir diğer yararı ise sağlıklı sperm üretiminde etkili olmalarıdır.