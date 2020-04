Hangi yaşta hangi vitamin kullanılmalı?

30 yaş civarında her iki cins de, her açıdan yeterli ve dengeli beslenmelidir. Ayrıca A, E ve C gibi antioksidanlar; stres, çevre kirliliği, alkol ve de hayvansal yağlarla yüklü bir diyetin zararlı etkilerine karşı mücadelede yardımcı olur. Antioksidan besin ögelerinin bir diğer yararı ise sağlıklı sperm üretiminde etkili olmalarıdır.