Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?
Koronavirüs salgınından kurtulmanın başlıca umut kapısı olan Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ederken, aşılama kampanyalarına bakıldığında ülkeler arasında büyük farklılıklar gözlemleniyor.
Aşılanmaya büyük bir hız verilmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü eylül ayına kadar bütün ülkelerden nüfuslarının en az yüzde 10'unu aşılaması çağrısı yaptı.
Türkiye'de 3 Haziran 2021 itibariyle 29 milyon 765 bin 638 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.
Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Seyşeller, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu aşılayanlar listesinde başı çekiyor. Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise Bahreyn, Hindistan, İsrail, İngiltere, ABD, Moğolistan, Macaristan, Kanada, Şili ve Almanya bu listede üst sıralarda yer alıyor.
Nüfusu yüksek ülkeler arasındaysa Endonezya'da yapılan aşı çalışmaları diğer ülkelere nazaran biraz daha yavaş ilerliyor. Çin'de yaklaşık 500 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.
Şu anda dünyada İsrail, İngiltere, Macaristan, Moğolistan, ABD, Şili, Kanada ve Bahreyn gibi nüfusu milyonları aşan ülkeler, halkın yüzde 50'sinden çoğunu aşılayarak büyük bir başarıya imza attı.
Avrupa aşı çalışmalarını hızlandırdı
Geçtiğimiz aylarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan İspanya ve İtalya'nın büyük yükselişi göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun en az yüzde 30'undan fazlası ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.
Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 60'a ulaştı geçti ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere büyük fark attı.