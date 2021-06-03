Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?

Aşılanmaya büyük bir hız verilmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü eylül ayına kadar bütün ülkelerden nüfuslarının en az yüzde 10'unu aşılaması çağrısı yaptı.

Türkiye'de 3 Haziran 2021 itibariyle 29 milyon 765 bin 638 doz koronavirüs aşısı yapıldı. Türkiye rakamsal olarak Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Brezilya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra en çok aşı yapan ülkelerden biri.