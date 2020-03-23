Hangi ihlal kaç para ceza? İşte tüm koronavirüs yasakları ve uygulanan cezalar
Tüm dünyayı esiri altına alan coronavirüs salgını vakalarının 11 Mart'ta ülkemizde de görülmesi üzerine hükümet tedbir kapsamını arttırak radikal uygulamaları hayata geçirdi. Ne yazık ki hala bu uygulamalara riayet göstermeyen oluyor. Koronavirüs yasaklarına uymayanlar için çok ciddi cezai işlemler var.
Hali hazırda 30 can kaybının 1200 küsür tespit edilen koronavirüs vaka sayısının olduğu ülkemizde, koronavirüslü vaka sayısının çoğalmasını önleme maksatlı çeşitli alanlarda birçok tedbir ve yasak uygulamaya hızla devreye koyuldu. Bu yasaklara uyulmaması halinde ise ceza uygulanacak. Peki korona virüsyasaklarına uymayanlar ne ne kadar para cezası alacak? İşte tüm koronavirüs yasakları ve bunlara uymayan vatandaşlar için uygulanacak para cezaları:
Piknikçilere ceza
Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.
387 TL para cezası
Yasağa rağmen park ve sahillerde piknik yapan ya da mangal yakanlara önce Zabıta tarafından uyarıda bulunulacak. Ardından Kabahatler Kanununa göre, emre aykırı davranışta bulunanlara 387 TL para cezası uygulanacak. Gerekli durumlarda polis ile gidilecek. Aynı suçu işlerse ikinci defa ceza uygulanabiliyor. Sözcü'de yer alan habere göre, ceza miktarı kabahate göre değişiklik gösteriyor.
65 üstü kişilere sokağa çıkma yasağı
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.