Hangi ihlal kaç para ceza? İşte tüm koronavirüs yasakları ve uygulanan cezalar

Hali hazırda 30 can kaybının 1200 küsür tespit edilen koronavirüs vaka sayısının olduğu ülkemizde, koronavirüslü vaka sayısının çoğalmasını önleme maksatlı çeşitli alanlarda birçok tedbir ve yasak uygulamaya hızla devreye koyuldu. Bu yasaklara uyulmaması halinde ise ceza uygulanacak. Peki korona virüsyasaklarına uymayanlar ne ne kadar para cezası alacak? İşte tüm koronavirüs yasakları ve bunlara uymayan vatandaşlar için uygulanacak para cezaları: