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Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

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Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

Türkiye, dün sandığa giderek siyasi seçimini yaptı. Seçimlerle birlikte yerel yöneticiler belirlenirken, gözler büyükşehirlere çevrildi. 47 yıl sonra Türkiye bütününde galip gelen CHP, 14 büyükşehir belediyesini kazanırken AK Parti ise 12 büyükşehirde galip geldi.

Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimlerin ardından sonuçları değerlendiriyor.

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Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

CHP 47 yıl sonra 1. parti 


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 47 yıl aradan sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez 2. parti konumuna geriledi.

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Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

CHP 17 milyonun üzerinde oy ald

Ülke genelindeki oy oranları incelendiğinde, CHP'nin yüzde 37.7, AK Parti'nin yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 5, İYİ Parti'nin ise yüzde 3.8 oy aldığı görüldü. CHP 17 milyonun üzerinde, AK Parti ise 16 milyonun üzerinde oy aldı.

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Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

Hangi büyükşehiri kim kazandı?

Seçimlerde, 30 büyükşehir belediyesinde hangi partinin hangi belediyenin kazandığı oldukça merak ediliyor. İşte 31 büyükşehrin seçim sonucu:

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