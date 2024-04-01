Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip
Türkiye, dün sandığa giderek siyasi seçimini yaptı. Seçimlerle birlikte yerel yöneticiler belirlenirken, gözler büyükşehirlere çevrildi. 47 yıl sonra Türkiye bütününde galip gelen CHP, 14 büyükşehir belediyesini kazanırken AK Parti ise 12 büyükşehirde galip geldi.
Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimlerin ardından sonuçları değerlendiriyor.
CHP 47 yıl sonra 1. parti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 47 yıl aradan sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez 2. parti konumuna geriledi.
CHP 17 milyonun üzerinde oy ald
Ülke genelindeki oy oranları incelendiğinde, CHP'nin yüzde 37.7, AK Parti'nin yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 5, İYİ Parti'nin ise yüzde 3.8 oy aldığı görüldü. CHP 17 milyonun üzerinde, AK Parti ise 16 milyonun üzerinde oy aldı.
Hangi büyükşehiri kim kazandı?
Seçimlerde, 30 büyükşehir belediyesinde hangi partinin hangi belediyenin kazandığı oldukça merak ediliyor. İşte 31 büyükşehrin seçim sonucu: