Hangi büyükşehirde hangi parti kazandı? CHP 14, AK Parti 12 ilde galip

CHP 47 yıl sonra 1. parti



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 47 yıl aradan sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıkarken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez 2. parti konumuna geriledi.