Hande Yener Serdar Ortaç'a lafı soktu bomba kumar itirafı

Geçtiğimiz gün sabahın 5'inde bisikletiyle tura çıkan Serdar Ortaç, söyledikleriyle yine gündeme oturmayı başardı. Önceki akşam bir spor salonundan çıktığı görülen Ortaç, "Artık para yetmiyor" diyerek isyan etti. Albüm ve şarkı için aranjörlere çok harcama yaptığından şikayet eden Serdar Ortaç, şu ifadelerde bulundu: