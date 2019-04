Hande Yener Serdar Ortaç'a lafı soktu bomba kumar itirafı

"Ben her gün şarkı besteliyorum. Her gün stüdyodayım ama albüm şu an düşünmüyorum. Aranjörler ev, araba parası istiyorlar. Artık para bitti. Eskiden 100 kazanırken 300 harcıyordum ama artık müzik para etmiyor. İnsanlar internet üzerinden dinliyor. O paraları nasıl vereceğim?"