Hande Yener Serdar Ortaç'a lafı soktu bomba kumar itirafı
Aranjörlerin fiyatları nedeniyle artık albüm yapmamaya karar veren Serdar Ortaç'a Serkan Kaya'dan sonra da bir tepki de Hande Yener'den geldi.
Geçtiğimiz gün sabahın 5'inde bisikletiyle tura çıkan Serdar Ortaç, söyledikleriyle yine gündeme oturmayı başardı. Önceki akşam bir spor salonundan çıktığı görülen Ortaç, "Artık para yetmiyor" diyerek isyan etti. Albüm ve şarkı için aranjörlere çok harcama yaptığından şikayet eden Serdar Ortaç, şu ifadelerde bulundu:
"Ben her gün şarkı besteliyorum. Her gün stüdyodayım ama albüm şu an düşünmüyorum. Aranjörler ev, araba parası istiyorlar. Artık para bitti. Eskiden 100 kazanırken 300 harcıyordum ama artık müzik para etmiyor. İnsanlar internet üzerinden dinliyor. O paraları nasıl vereceğim?"
Bu sözlerin üzerine ünlü sanatçılardan Ortaç'a tepkiler gecikmedi. Serdar Ortaç'la yaptığı düeti aylarca müzik listelerinde zirvede yer alan Hande Yener," Serdar parasını kumarda harcamayı seviyor. İsyanı bu yüzdendir. Müzisyenler o paraları hak ediyor. Son kuruşuna kadar helal olsun'' diyerek gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Öte yandan Serkan Kaya da Ortaç'a tepki gösteren isimler arasındaydı. Kaya, "Serdar’ın bir sürü şarkısı var. Bugüne kadar en pahalı aranjörlerle çalıştı. Parası bitti galiba. Önceden ona dokunmuyordu." diyerek Ortaç'a tepkisini dile getirdi.