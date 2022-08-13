Hande Yener Gülşen'e acımadı, yerden yere vurdu! "Ses kıyafetten büyüktür."

Hande Yener, uzun yıllardır adından söz ettirmeyi başarıyor. Sahne kostümleri ve şovlarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı, açıklamalarıyla da oldukça dikkat çekiyoru. Son olarak sosyal medya hesabından yazdığı o yazıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Yener, o sözleri Gülşen'e mi söyledi? Görenleri şok eden ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyeceği söylenen o sözler bakın ne oldu...