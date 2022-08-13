Hande Yener Gülşen'e acımadı, yerden yere vurdu! "Ses kıyafetten büyüktür."
Şarkıcı Hande Yener, son zamanlarda gündemden düşmeyen ünlüler arasında yer alıyor. Sahne kıyafetleri ve şovlarıyla çok konuşulan Yener, bu sefer bombayı sosyal medyadan patlattı. Söylediği iddialı sözlerin Gülşen'e ithafen olduğu konusu magazin kulislerini adeta çalkaladı. O sözler Gülşen'i çok kızdıracak...
Hande Yener, uzun yıllardır adından söz ettirmeyi başarıyor. Sahne kostümleri ve şovlarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı, açıklamalarıyla da oldukça dikkat çekiyoru. Son olarak sosyal medya hesabından yazdığı o yazıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Yener, o sözleri Gülşen'e mi söyledi? Görenleri şok eden ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyeceği söylenen o sözler bakın ne oldu...
Son dönemde kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Hande Yener, sahne almaya devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, önceki gün bir takipçisinin kendi konser görüntülerinin üzerine yaptığı,
"Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür." yorumunu sosyal medyadan paylaştı.