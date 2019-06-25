Hande Yener bikinili poz paylaştı takipçileri tövbe estağfurullah çekti!
Yaz aylarının başlaması ile birlikte ünlüler sahile aktı. Bikinili poz vermeye çekinen şarkıcıların aksine Hande Yener',n instagram'dan paylaştığı bikinili pozu olay oldu. Takipçilerini ikiye bölen poza tepki de vardı tebrik de...
Hande Yener yeni şarkısı ve yeni tarzıyla yaza hızlı giriş yapan şarkıcılardan oldu. Deniz ve havuzda bikinili yakalanmaktan korkan ünlülere inat Hander Yener'in seksi bikinisi ile verdiği poz olay oldu, binlerce yorum alan fotoğraf takipçileri ikiye böldü
Son şarkısı 'Her kuşa bir yuva' ile müzik listesine iyi bir giriş yapan Hande Yener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Farklı tarzı ve sesinin yanısıra fiziği ile de her zaman dikkatleri çeken Hande Yener'den olay poz geldi.
Birçok ünlünün aksine bikinili poz vermekten kaçınmayan Hande Yener'in Welcome etiketi ile paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede gündem oldu, binlerce yorum yağdı. Yener'in bu paylaşımını beğenen takipçilerin yanısıra tepki gösterenlerde çoğunluktaydı.
Bu yaşta bu fizik nasıl böyle, kesin photoshop kullandı, bu kadar kusursuz olunmaz diyen takipçiler hayli çok olsa da 'kadın fiziğine çok dikkat ediyor, orjinal hali bu' diyen takipçilerde dikkatlerden kaçmadı.