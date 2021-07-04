Hande Soral üstsüz güneşlendi! Kraliçeler gibi tatil yaptı!

Hande Soral, Bir zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Eşi ve kardeşiyle deniz ve güneşin tadını çıkaran Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkardı. Bikinisiz olan güzel oyuncuya eşi elleriyle hamburger yedirdi.