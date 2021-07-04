Hande Soral üstsüz güneşlendi! Kraliçeler gibi tatil yaptı!
Bir Zamanlar Çukuroava dizisinde Ümit karakteriyle beğeni toplayan Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve kardeşi Bedirhan’la Bodrum tatilinde görüntülendi. Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkardı ve öyle güneşlendi. Eşinin elleriyle yemek yedirdiği güzel oyuncu, kardeşine de masaj yaptırdı.
Hande Soral, Bir zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil için soluğu Bodrum'da aldı. Eşi ve kardeşiyle deniz ve güneşin tadını çıkaran Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkardı. Bikinisiz olan güzel oyuncuya eşi elleriyle hamburger yedirdi.
Bikinisinin üstünü çıkardı ve güneşlendi
Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral’a eşi elleriyle hamburger yedirdi. Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.
Kendisini serin sulara bıraktı
Günü şezlongunda geçiren Hande Soral'ın keyfi yerindeydi.
Hande Soral, İsmail Demirci’nin ellerinden hamburger yerken objektife yansıdı.