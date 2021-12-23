Hande Soral hamile bebeğin cinsiyeti belli oldu işte anne adayının ultrason görüntüsü
Ünlü oyuncu Hande Soral hamile olduğunu Instagram'dan duyurdu. Eşi İsmail Demirci ile anne-baba olmak için gün sayan anne adayı Hande Soral'ın bebeğinin cinsiyeti ise sıkı takipçilerin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
Hande Soral (34), kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci (37) ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. İkilinin 'bebek' sevinci yaşadığı öğrenildi. Daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." açıklamasını yapan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu.
Anne-baba olmaya hazırlanan çift, müjdeli haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Hamile olduğunu açıklayan Soral, eşiyle verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.
Çiftin gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, Soral ile Demirci'ye çok sayıda tebrik mesajı yağdırdı.
Bebeğin cinsiyetini sıkı takipçileri yakaladı! O detay her şeyi ele verdi
Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programında da gündeme getirilen haberde de, Hande Soral'ın sosyal medyadaki paylaşımında, sıkı takipçiler o detayı kaçırmadı... Bebeğin ultrason görüntüsünden yaklaşık 4 aylık olduğunu anlayan takipçiler, Hande Soral'ın paylaşımı altındaki binlerce yorum içinde, yaptığı bir yorumda 'erkek bebek emojisi' kullandığını fark edip, cinsiyetinin 'erkek' olduğunu ileri sürdüler.