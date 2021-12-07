Hande Sarıoğlu'ndan 'Herkes neden direkt bel altına vuruyor' sorusuna olay yanıt: Beyin orada....

"Herkes neden konuyu direkt bel altına vuruyor ki?"

Bir takipçisi ise Hande Sarıoğlu'na şu yorumu yaptı:



"Herkes neden konuyu direkt bel altına vuruyor ki? Sanki çırılçıplak soyunmuşlar gibi gayet normal kamera karşısında gelin kaynana tadında sohbet klasik yani gülün geçin arkadaş amma da kasıyor yorumlar."