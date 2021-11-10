Hande Sarıoğlu'ndan dekolte çıkışı: Bu göğüslerin parasını verdim, istediğim gibi...

Youtube'da Oğuzhan Uğur'un programına katılan Hande Sarıoğlu, dekolte eleştirilerine "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor" sözleriyle yanıt verdi, hem sunucu Oğuzhan Uğur'u şoke etti, hem de bu sözleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Sarıoğlu, "Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.