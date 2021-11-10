Hande Sarıoğlu'ndan dekolte çıkışı: Bu göğüslerin parasını verdim, istediğim gibi...
Son dönemde cesur dekolteli görüntüleri ve YouTube'da yayınlanan videolarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu'nun Oğuzhan Uğur'un programında dekoltesi için yaptığı 'Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım" sözleri internette deprem etkisi yarattı.
Youtube'da Oğuzhan Uğur'un programına katılan Hande Sarıoğlu, dekolte eleştirilerine "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor" sözleriyle yanıt verdi, hem sunucu Oğuzhan Uğur'u şoke etti, hem de bu sözleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Sarıoğlu, "Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.
Oryantal dansıyla magazin gündemine giriş yapan ve bu dans nedeniyle Habertürk'teki işinden olan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten ayrılmasının ardından YouTube programıyla sosyal medyanın dilinden düşmüyor.
"Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz"
Kendisine gelen dekolte eleştirileri hakkında konuşan Hande Sarıoğlu, "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor. Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.