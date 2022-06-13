Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Son olarak Hande Erçel ile birlikteliği ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım çapkınlıkta hız kesmiyor! Bodum'da aile dostumuz dediği bir güzelle objektiflere takılan oyuncu ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermezken akıllara " Hande Erçel ile ayrıldı mı" iddialarını getirdi..