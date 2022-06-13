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Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Son olarak Hande Erçel ile birlikteliği ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım çapkınlıkta hız kesmiyor! Bodum'da aile dostumuz dediği bir güzelle objektiflere takılan oyuncu ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermezken akıllara " Hande Erçel ile ayrıldı mı" iddialarını getirdi..

Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Son olarak Hande Erçel ile birlikteliği ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım çapkınlıkta hız kesmiyor! Bodum'da aile dostumuz dediği bir güzelle objektiflere takılan oyuncu ilişkisi hakkındaki sorulara cevap vermezken akıllara " Hande Erçel ile ayrıldı mı" iddialarını getirdi..

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Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Bodrum'da bir güzelle görüntülendi 

Hande Erçel ile ayrıldığı iddia edilen Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde "Aile dostum" dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerde fotoğraf paylaşması akıllara ihanet iddiasını getirdi. İlişkisi hakkında konuşmayan Yıldırım, bu sefer de Bodrum'da bir güzelle baş başa eğlenirken görüntülendi.

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Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

"Hande Erçel ile ayrıldı iddiası"

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

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Hande Erçel'i unutan Kaan Yıldırım Bodrum'da başka bir güzelle objektiflere takıldı!

Eski defterler gün yüzüne çıktı

Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de gün yüzüne çıktı.

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