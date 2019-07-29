Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! Kanser nedeniyle annesini kaybetmişti

Hande Erçel'in kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya paylaşımında yürekleri sızlatan cümleler ise şunlar oldu: ''Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden ögrendim.