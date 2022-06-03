Hande Erçel'den doğal paylaşım
Hem dizi ve reklam projeleriyle hem de Kaan Yıldırım ile aşkıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel Instagram'dan takipçileriyle makyajsız paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Ne güzel bir sabah" notunu düşen Erçel'in sete doğru çıktığı yolculuğu videoya aldı.
Instagram'dan yaptığı paylaşımları ve 28 milyonluk takipçi sayısıyla son yıllarda çok beğenile güzel oyuncu, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
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Ne güzel bir sabah notuyla paylaştığı yolculuk videosunda makyajsız güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu geçtiğimiz hafta Elle Style Awards Töreni'nde mor tüllü elbisesiyle endamını göstermişti. Instagram'dan paylaştığı gönderisi yaklaşık 3 milyon beğeni almıştı.
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Takipçileriyle ödül gecesinden yaptığı diğer paylaşımı...
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